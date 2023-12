Mo | raid Idf uccide 21 familiari di un corrispondente di al Jazeera

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gaza, 6 dic. (Adnkronos) - Ventunodi un giornalista di alArabic sono stati uccisi in un attacco israeliano contro la casa nella quale si rifugiavano. Il, che ha decimato la famiglia di Momen al-Shrafi, è avvenuto durante la notte nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza: fra le vittime, i suoi genitori, i suoi fratelli e le loro mogli, e i nipoti. Al-Shrafi ha riferito all'emittente del Qatar che un ordigno esplosivo ha colpito la casa, causando una voragine talmente profonda, che "la protezione civile non è in grado di raggiungere i corpi" sotto le macerie. “Ci viene impedito di dire addio ai nostri cari e di dare loro una degna sepoltura”.