Mo | Provenzano Pd | ' tregua e forza internazionale pace sotto egida Onu'

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere per fermare questo trionfo della morte? Aiuti, nave militare, incontri diplomatici… tutto bene. Ma non sono la risposta a questa domanda. Sono appena rientrato da una missione in Israele e Palestina. Abbiamo incontrato il Presidente israeliano e il Primo Ministro palestinese, le forze politiche e sociali che credono nel processo di, le famiglie degli ostaggi e i palestinesi che in Cisgiordania subiscono l'occupazione e l'oltraggio dei coloni. A Gaza non c'è solo è una catastrofe umanitaria, non solo una gravissima violazione del diritto, ma si sta appannando la differenza tra legittima difesa e punizione collettiva che non distingue tra Hamas e popolo palestinese. La risposta alla domanda iniziale è solo: la. Non solo per ragioni ...