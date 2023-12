(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La disponibilità di carburante eha raggiunto livelli critici all'di Al-, nell'area di mezzo della Striscia di, a causa della chiusura delle strade, mentre centinaia di pazienti hanno bisogno di cure d'emergenza a causa degli incessanti bombardamenti israeliani". E' quanto denuncia in un comunicato Medici Senza Frontiere (Msf), precisando che l'di Al-, dove lavora e vive lo staff palestinese e internazionale di Medici Senza Frontiere, dal primo dicembre riceve in media 150-200 pazienti feriti di guerra al giorno. "I pazienti ricoverati sono 700 e ne arrivano sempre di nuovi.esaurendo leper curarli - afferma ...

Altre News in Rete:

Gaza: un manifesto per il cessate il fuoco permanente - MSF Italia

Tre operatori disono stati uccisi , molti di più hanno perso membri delle loro famiglie. ...assistendo al totale spregio del principio fondamentale di umanità. Nonostante le affermazioni ...

Ultimo'ora: Mo: Msf, 'stiamo finendo forniture mediche essenziali all'ospedale di Al-Aqsa a Gaza' La Svolta

Le testimonianze dei nostri medici nel sud di Gaza | MSF Italy Medici Senza Frontiere

Gaza, testimonianze dall'inferno: gli ospedali inondati di cadaveri

Il numero di pazienti è enorme. Stiamo parlando di oltre 600 pazienti, di cui oltre il 90% con ferite aperte, che necessitano di medicazioni. Ci sono molte infezioni che devono essere curate. Come MSF ...

MSF si mobilita in tutto il mondo per chiedere un cessate il fuoco permanente a Gaza

Oggi, in tutto il mondo, Medici Senza Frontiere (MSF) lancia la mobilitazione “Gaza: Stop Now” per chiedere a tutte le parti in causa di adoperarsi per garantire un cessate il fuoco immediato e perman ...