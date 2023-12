Mo | Guterres invoca art 99 per allertare su situazione umanitaria**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Washington, 6 dic. (Adnkronos) - Il segretario generale dell'Onu Antoniohato l'art. 99 della Carta delle Nazioni Unite allertando così il Consiglio di Sicurezza sullaumanitaria in Medio Oriente e sollecitando l'organismo a promuovere un cessate il fuoco. Citando l'articolo 99 in una lettera al Consiglio di Sicurezza, il capo delle Nazioni Unite utilizza quello che è considerato lo strumento diplomatico più potente che ha a disposizione per portare all'attenzione qualsiasi questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. "Il segretario generale - si legge nell'articolo 99 - può portare all'attenzione del Consiglio di Sicurezza qualsiasi questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale", recita ...