(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Essere al fianco di Israele non significa voler annientare il popolo palestinese, significa fermare, una pericolosa organizzazione fondamentalista di matrice terroristica. Tutti abbiamo un unico obiettivo, la libertà per israeliani e palestinesi di vivere fianco a fianco in pace, una terra, due popoli, così come limitare le conseguenze sui civili sollecitando le pause umanitarie a favore della popolazione palestinese”. Lo ha affermato il deputato di Forza Italia Roberto, intervenendo dopo l'informativa alla Camera del ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Se si vuole evitare l'aggravarsi della catastrofe umanitaria e l'escalation del conflitto, occorre -ha aggiunto- che la comunità internazionale, Europa e Stati Uniti in testa, elabori un progetto per la stabilizzazione di Gaza che convinca Israele e il ...

Altre News in Rete:

Magatti: "Il papà, figura da sempre in ombra, servirà a ricostruire i rapporti"

In più, in queste settimane è stato tirato in ballo il concetto di "patriarcato" cuirisalire ... L'ultimo saggio è Il cristianesimo, risorsa per la società (con Angelo, Rosy Bindi e ...

Ultimo'ora: Mo: Bagnasco (Fi), 'far parlare diplomazia e non cadere in trappola Hamas' La Svolta

Turismo Liguria, il sindaco Bagnasco: “Cresce la voglia di fare da parte della nostra amministrazione. Rapallo va di ... Telenord.it

Carabinieri, sindacalisti e imprenditori: ecco chi ha cercato Albano per cacciare la Semino

Quando nel gennaio 2020 l’allora sindaco di Gavi Rita Semino rifiutò di dimettersi, la sua vice, Nicoletta Albano, chiese aiuto a destra e a manca per raggiungere il suo obiettivo: far lasciare l’inca ...

Processo Albano: la parola ai carabinieri autori del blitz in municipio e a Villa Fernanda.

Entrerà nel vivo domani, 29 novembre, il processo a Nicoletta Albano, ex sindaco ed ex vicesindaco e già consigliere regionale, rinviata a giudizio lo scorso anno per vari reati, tra cui concussione e ...