Mo | a Milano un evento per ricordare Vivian Silver | ' sognatrice concreta' 2

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) - "Ciò che è accaduto dal 7 ottobre rappresenta uno shock terribile, che ha cambiato tutto per la comunità ebraica -osserva il Rabbino capo diRav Alfonso Arbib-; abbiamo dovuto prendere atto di cose che non credevamo fossero così forti, non credevamo di dover assistere a un massacri di ebrei di questo tipo nel 2023. E non credevamo ci potessero essere reazioni di antisemitismo senza remore, a cui abbiamo assistito anche in Europa e nel mondo occidentale. La cosa più preoccupante è che questa ondata antisemita ha colpito soprattutto i giovani. E questo, probabilmente, ci mette di fronte al fatto che siamo di fronte ad un fallimento educativo". Dunque "tutti dobbiamo porci seriamente questo problema e smettere di parlare a slogan, per provare a capire in che modo possiamo trasmettere l'orrore dell'antisemitismo da una parte, e dall'altra per far ...