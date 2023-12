MLS | Luis Suarez vicino all’accordo con l’Inter Miami di Messi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La stampa statunitense dà ormai per certo il ricongiungimento di una delle coppie più prolifiche degli ultimi anni del calcio internazionale.infatti sarebbe in procinto di firmare un contratto annuale condove ritroverebbe Lionele altri ex compagni del Barcellona come Sergio Busquets e Jordi Alba. Il Pistolero, alle prese con cronici problemi al ginocchio, si era detto dubbioso sulle possibilità di continuare ancora la carriera ma secondo i media vicini alla MLS l’accordo sarebbe davvero. Nei giorni scorsiha salutato il Gremio in occasione dell’ultima gara casalinga del campionato e si accinge a chiudere la stagione nei prossimi giorni prima della scadenza del suo attuale contratto con la squadra brasiliana. ...

Luis Suarez would help MLS grow -Hector Herrera

Houston Dynamo's Hector Herrera spoke to the friendship between Lionel Messi and Luis Suarez and how his joining Inter Miami will help MLS continue to grow.