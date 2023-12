Milo Infante e Ore 14 a rischio | c' entra Caterina Balivo | silenzio rotto

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Innegabile è il successo di Ore 14 su Rai2 e questo sta creando un problema perché corrisponde al fallimento dell'operazione La Volta Buona in onda su Rai1 nella stessa fascia oraria. Chi rischia tra? Ovviamente il conduttore. Davvero incredibile! In una lunga intervista rilasciata a Fanpage,non si è nascosto dietro a un dito riferendo che c'è un problema di concorrenza interna con Rai1. Al momento si sta facendo una riflessione sul futuro di Ore 14 che non è così scontato: "Quando un programma ha una crescita simile tocca fare valutazioni di opportunità più ampie. Una cosa va detta, il nostro programma riesce a conciliare in maniera impressionante il costo con il risultato e io credo che questi due parametri viaggino insieme. Lo dico senza voler ...