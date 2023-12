Altre News in Rete:

Milano, l'accensione dell'albero di Natale dedicato a Milano - Cortina: segui IN DIRETTA la cerimonia

L'dell'albero di Natale in piazza Duomo è da sempre uno dei momenti più attesi a, ma quest'anno assumerà un ricco valore simbolico. Dalle ore 17 lo spirito del Natale e i valori ...

Milano, l'accensione dell'albero di Natale dedicato a Milano-Cortina: segui IN DIRETTA la cerimonia La Gazzetta dello Sport

Albero di Natale 2023 in piazza Duomo: cerimonia di accensione mentelocale.it

Victoria’s secret accende le luci del suo albero di Natale in Galleria del corso a Milano

la Galleria Vittorio Emanuele (vedere MFF del 4 dicembre), è in programma per questa sera alle 18:30 l’accensione dell’albero realizzato in Galleria del corso a Milano dal brand di lingerie made in ...

Hai salvato un nuovo articolo

La guida per chi resta a Milano nel Ponte dell'Immacolata. Domani, alle 17.30, apre in piazza Duca d'Aosta il villaggio con la pista di pattinaggio più grande della città. La mappa degli spazi in cui ...