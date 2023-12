Milano e la Lombardia | padel da record | +33% per campi e strutture

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (askanews) – Nella mappatura che delinea lo sviluppo delin Italia, c’è una regione al comando – rispetto al bilancio del 2022 – dalla forte connotazione sportiva: è la, che per numero difa segnare nel 2023 un eloquente +33 per cento rispetto all’anno precedente. Nessun’altra regione è andata così ‘veloce’ nella realizzazione di nuove, sottolinea una nota. Non stupisce, dunque, il successo di grandi eventi internazionali come il PremierP1 in programma in questi giorni a, show che lo scorso anno, con i migliori giocatori al mondo in campo, ha certamente creato un effetto ‘boost’ per la pratica amatoriale nella regione. Un primato che l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del ...