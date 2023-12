Milano Cortina 2026 | nuovo rinvio per la pista da bob | l' Italia prende l' oro delle brutte figure

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tutto rinviato al prossimo mese di gennaio. Anno 2024. Magari qualche giorno prima, ma poco conta. Il balletto intorno allache deve ospitare le gare di bob e skeleton nelle Olimpiadi invernali delassegnate anon è ancora finito.? Cesana? Estero? Tutto in alto mare in un intreccio di sport, politica, regole e ritardi che sta facendo fare al sistemauna figura imbarazzante perché i Giochi sono stati assegnati dal CIO addirittura il 24 giugno 2019 e ora dovrebbero bastare una manciata di mesi per risolvere un problema rimasto lì per oltre quattro anni. L'ultimo, ventiquattro ore dopo l'ennesimo cambio di prospettiva con il ritorno sulla scena dell'ipotesi, la temporanea sparizione di Cesana e il ...