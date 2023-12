Milano | a scuola ci sono i topi | ma le lezioni continuano | professori in “sciopero bianco” E i video dei ratti finiscono su Tik Tok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Acon i. E’ quanto sta accadendo nel plesso Mameli dell’istituto comprensivo Via Linneo del Municipio VIII di. Da alcuni giorni i roditori fanno compagnia a bambini ema il dirigente scolastico e l’Agenzia di tutela della Salute non hanno ritenuto opportuno sospendere le: in attesa della dezzazione “basta la sanificazione di pavimenti, banchi e cattedre con disinfettanti di uso comune”. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i genitori degli alunni che chiedono al Comune e all’Ats garanzie igienico sanitarie. Mamme e papàsul piede di guerra e dopo che lunedì è andato in scena uno “” del personale scolastico, ora si domandano com’è possibile che i ragazzi continuino ...