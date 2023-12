Milan venduto e torna Maldini | una voce clamorosa | chi può prendersi tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lacon al centro ilche, se confermata, avrebbe del clamoroso. Che parte dai principali protagonisti di questa storia e da un ex rossonero: due fondi stranieri, arabi, vorrebbero rilevare alcune quote di RedBird peril. Uno è Investcorp, l'altro invece è Pif, in passato più volte accostato all'Inter. Secondo quanto anticipato da TeleLombardia, però, ci sarebbe di mezzo anche Paolo, pronto a rientrare a Casadalla porta principale dopo il licenziamento in tronco dello scorso 5 giugno. Così rivela Il Giorno sulle sue pagine. Un'ipotesi suggestiva ma anche complicata, ma non impossibile. Da tempo Gerry Cardinale è alla ricerca di nuovi soci investitori da affiancare a RedBird, per “immissione di nuovi capitali“: lo scorso 11 novembre l'ad Giorgio ...