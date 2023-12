Altre News in Rete:

Atletico Siracusa, due giocatrici nella rappresentativa under 15 femminile. Convocato nell'under 17 Alessandro Scavone

Convocazione in rappresentativa anche per un giocatore dell'17. Si tratta dell'attaccante ...e una bambina) hanno avuto il piacere di accompagnare in campo a San Siro i calciatori del...

Milan Under 18, punto prezioso in casa della capolista Empoli Pianeta Milan

Under 18 Professionisti, la capolista Empoli ospita il Milan. Lisuzzo: "Siamo primi, ma non dobbiamo sentirci tali" FIGC

MONTERO: “Grande delusione. Nostra prestazione buona sotto tanti punti di vista”

Paolo Montero ha parlato al sito della Juventus dopo la sconfitta della sua Under 19 contro la Lazio: "Uscire dalla Coppa Italia è una delusione grande perché la ...

Italia Under 15, ecco i migliori prospetti azzurri convocati: ci sono due baby del Palermo

Gli azzurrini, che verranno suddivisi in tre squadre da 22 calciatori ciascuna (Squadra A, Squadra B e Squadra C), si affronteranno in un triangolare sui campi di Coverciano per il consueto appuntamen ...