Milan | tre talenti del River Plate sulla lista di Moncada

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilosserva con attenzione la crescita di tredel. Geoffreysta tenendo d’occhio, nello specifico, Ian Subiabre, Claudio Echeverri e Agustin Ruberto. Tutti e tre molto giovani, visto che hanno appena 17 anni, ma anche molto promettenti.non guarderebbe dunque solo in casa Benfica (Morato e Joao Rego su tutti) per ipiù giovani da portare aello. Secondo 90min, il Diavolo si sarebbe iscritto alladelle pretendenti per i tre ragazzi. Parliamo di tre giocatori offensivi, ma con caratteristiche e ruoli molto diversi. Ruberto è un centravanti e con ben 8 reti messe a segno ha conquistato la Scarpa d’Oro al Mondiale di categoria; Echeverri è un trequartista con un’ottima vena ...