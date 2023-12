Milan-Miranda | tutti i dettagli | il Milan prova ad anticipare la firma

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilsi avvicina sempre di più a. Il terzino sinistro del Real Betis è da tempo nel mirino dei rossoneri, alla ricerca di un vice Theo. Nei giorni scorsi si è parlato di un avvicinamento tra le due parti e oggi il giornalista Matteo Moretto su Relevo ha aggiornato sulla trattativa: «Accordo Juan. I rossoneri hanno trovato un accordo di 4 anni e mezzo con il terzino sinistro, che si libererebbe a giugno. Betis estanno trattando affinché lapossa essere completata a gennaio. Ci sono ancora divergenze tra i club per definire la cifra definitiva, ma le due parti sono ottimiste». Un affare che sembra quindi essere ormai in chiusura, ma vanno ancora definiti i tempi. Il giocatore ha infatti il contratto ...

