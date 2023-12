Milan | Leao al lavoro sul campo | le ultime verso l’Atalanta | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) 2023-12-06 15:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Aggiornamenti daello, dove la squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi per preparare la partita conin programma sabato alle 18, valida per la 15ª giornata di Serie A. L’attenzione delè tutta per le condizioni di Rafael, guarito clinicamente dalla lesione muscolare e alper tornare a disposizione del tecnico: nell’allenamento odierno, il portoghese ha svolto unpersonalizzato sul, la sua condizione migliora ma sarà valutato giorno per giorno per decidere se convocarlo per la trasferta di Bergamo o per quella di Newcastle in Champions League. KJAER – Discorso valido anche per Simon Kjaer: il difensore danese, ...