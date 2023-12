Migranti | Leijtens Frontex | ' sui rimpatri da Tirana nessun aiuto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Anche se siamo attivi in Albania, non potremo aiutare l'Italia con ida lì perché non ci è consentito farlo da Paesi extra-Ue". Lo dice a La Stampa Hans, direttore esecutivo dell'Agenzia europea, che si è insediato il primo marzo scorso, tre giorni dopo il naufragio di Cutro che costò la vita ad almeno 94. "La tragedia che si è verificata è profondamente spiacevole e ogni singola vita persa è un doloroso promemoria della dura realtà in mare. Tuttavia, alla luce di quanto sapevamo in quel momento, le nostre azioni sono state corrette e conformi a tutti i protocolli", dice. "La rotta del Mediterraneo Centrale rimane la principale", riconosce, parlando delle "condizioni di povertà", dei "cambiamenti climatici, soprattutto nell'area subsahariana", che ...