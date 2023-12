Migranti | Emergency | “Accordo con Albania? Approccio securitario e violazione diritti”

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Costi "estremamente ingenti" per un'intesa che "non fa altro che fomentare undi esternalizzazione delle frontiere", con il "rischio di ulteriori violazioni deiumani". All'indomani del via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge di ratifica dell’intesa tra Italia esui, impegnata da dicembre 2022 nelle attività di ricerca e soccorso in mare