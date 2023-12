Microsoft rivela che l’app Outlook Lite supera i 5 milioni di download

Leggi su windows8.myblog

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha annunciato un risultato sorprendente per la sua applicazione, sviluppata per dispositivi Android di fascia bassa: oltre 5diregistrati. Lanciata nell’agosto del 2022,è stata progettata per offrire agli utenti di smartphone Android meno costosi in specifiche regioni un’alternativa di posta … ?