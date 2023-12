Michela Murgia | l' Università per Stranieri di Siena le dedica una sala di lettura

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “La comunità universitaria dellaè felice di invitare tutte e tutti, giovedì 14 dicembre alle 12, presso l'aula magna Virginia Woolf, all’inaugurazione delladita a, una grande amica che ha instancabilmente lottato, nelle sue opere e nel discorso pubblico, per l’attuazione di tutti i valori in cui la nostra comunità si riconosce”. Questo il comunicato attraverso cui l’ateneo dicomunica l’iniziativa pensata per omaggiare la memoria della scrittrice scomparsa lo scorso 10 agosto, a cui verrà appuntota una nuovadiall’interno dell’