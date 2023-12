Altre News in Rete:

Michael B. Jordan illeso dopo un incidente in Ferrari in un parcheggio di Hollywood

B.sarebbe rimasto illeso in seguito all'incidente avvenuto sabato sera a Hollywood all'incrocio tra Sunset Boulevard e Beachwood Drive. Secondo quanto riportato da Fox 11, il regista e ...

Il raccattapalle, le scarpe del "Flu Game" di Jordan e i due milioni in fumo La Gazzetta dello Sport

Michael B. Jordan illeso dopo un incidente in Ferrari in un parcheggio di Hollywood Movieplayer

La star di Hollywood che ha distrutto la sua Ferrari

La star di Hollywood Michael B. Jordan ha distrutto la sua Ferrari 812 Superfast in un incidente contro una Kia Niro, danni ingenti all'auto ...

Michael B. Jordan si schianta con la sua Ferrari a Hollywood

Michael B. Jordan wrecked his blue Ferrari supercar after crashing into a parked Kia in Hollywood on Saturday night. Photographs obtained by TMZ.com show the Ferrari with damage to the front right ...