Meteo mercoledì | tempo variabile in leggero miglioramento

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Previsioni Italia La situazione. Secondo le previsioni, la perturbazione in azione oggi sulle regioni centro-meridionali si allontanerà dallo Stivale nel corso di domani,, favorendo un. Al suo seguito, tuttavia, rimarrà attivo un flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro di un anticiclone in espansione dall’Europa sudoccidentale, responsabile di una certa variabilità che si attarderà sul medio Adriatico e al Sud, dove per almeno altre 48 ore saranno possibili alcuni piovaschi. Sul resto d’Italia invece ilè destinato ben presto a stabilizzarsi e il beldiverrà protagonista fino a giovedì.MERCOLEDI’. Al Nordstabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento innocuo su Alpi ...