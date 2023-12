Messina e Milano | la crisi senza fine

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'ultimo gradino della salita lo ha confezionato Serge Ibaka a meno di un secondo dalladella sfida che l'Olimpiastava faticosamente portando in porto a Monaco di Baviera. Tripla da nove metri, partita ai supplementari, crollo die sconfitta numero 8 (su 12) in Eurolega che diventano 13 (su 22) contando anche il campionato. Cosa succede alla squadra campione d'Italia e pronosticata da tutti come dominatrice del basket di casa nostra? Costruitafar di conto per tornare nella Final Four dell'Eurolega e provare a riportaresul tetto d'Europa come non accade da tempo ormai immemore? Unacosì profonda di gioco e risultati sorprende e attraversa orizzontalmente il mondo del basket. Sorprende perché investe un marchio vincente per abitudine (Armani) e un ...