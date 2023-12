Altre News in Rete:

Messina - Catania, divieto vendita tagliandi ai residenti etnei e chiusura settore ospiti

In vista della gara, in programma sabato 9 dicembre alle ore 20.45 allo stadio "Franco Scoglio" e valevole per la diciassettesima giornata del campionato Serie C NOW 2023/24, il Prefetto della Provincia ...

"Il Corso delle cose", lungo viaggio a ritroso nel mondo interiore di Eliana nel nuovo libro di Enzo Basso MessinaToday

tentano di partire per Malta con documenti falsi: arrestati due uomini

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due ragazzi, entrambi 18enni, che, all’aeroporto di Catania, hanno tentato di partire utilizzando documenti di ...

Amazon lancia nuovo incubatore d’impresa in Sicilia

Il colosso Amazon lancia un nuovo incubatore d’impresa per giovani imprenditori in Sicilia, la presentazione a Palermo ...