Mercedes crea una special edition ispirata alla console PlayStation 5

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –presenta la A 250e Advanced Plus AMG Line, una versione prodotta in appena 50 esemplari e nata dcollaborazione con la Sony Interactive Entertainment Italia. La A 250e Advanced Plus AMG Line si distingue per per la livrea in Digital White con cerchi da 18'' e abbinata al Pacchetto Night. Internamente si