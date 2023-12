Mercato del Falso | Maxi Sequestro di Prodotti Cinesi per il Natale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pescara - "Denunciato un Imprenditore, la Finanza Trova 80mila Articoli tra Giocattoli e Profumi Senza Etichette" Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, in collaborazione con le autorità del Lazio, hanno eseguito undi oltre 80.000 articoli non conformi destinati aldel. La merce, composta principalmente da giocattoli e profumi privi di etichette, era pronta per essere immessa sulcontraffatto di Pescara durante le festività di fine anno. Un giro d'affari illecito stimato intorno ai 200.000 euro, gestito da operatori. Ilè stato effettuato dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Pescara. Numerose irregolarità sono state riscontrate, tra cui violazioni al ...