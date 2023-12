Mercatini di Natale a Roma | 5 posti dove acquistare i regali di Natale

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Quando ilchiama, la Capitale risponde. La città eterna nel periodo di dicembre diventa ancora più bella con le decorazioni, addobbi edipoterni e oggetti speciali. Ecco quali sono quelli più gettonati per quest’anno.di, quali vedere I 5dida non perdere sono: un grande villaggio di, con entrata gratuita, al laghetto dell’EUR. Qui vi accoglieranno stand con prodotti artigianali e specialità regionali, anche laziali. Per i più piccoli ci sono ...