Mercati finanziari | quali impatti da guerra? Scenari e strategie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Storicamente – nonostante le crisi geopolitiche – i principali indici azionari sono tornati ad avere un trend positivo nel breve periodo. E’ quanto emerge dal l’analisi di Freedom Finance Europe, che ha esaminato i principali conflitti degli ultimi 40 anni.“Negli ultimi 40 anni, gli indici europei – l’indice DAX è utilizzato come benchmark – hanno dimostrato un pullbacks (un ritorno, cioè, dei prezzi verso precedenti livelli) a breve termine delle quotazioni, in concomitanza con vari eventi geopolitici. Allo stesso tempo, entro un mese dall’inizio degli episodi (guerre, operazioni militari, atti terroristici ecc…), nella maggior parte dei casi, l’indice è salito in area positiva (alcuni esempi: gli attentati dell’11 settembre, gli attacchi terroristici a Londra e Madrid e i conflitti militari in Ucraina), ...