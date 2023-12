Meloniani dunque intoccabili | da Santanchè a Lollobrigida | tutti al loro posto nonostante i guai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) di Leonardo Botta Alcuni antefatti.2013. Enrico Letta nomina nel suo governo Josefa Idem, parlamentare Pd, ministra per la Pari Opportunità. Dopo qualche mese la Idem si dimette in seguito ad alcune notizie riguardanti sue irregolarità contributive.2015. Maurizio Lupi si dimette da ministro dei Trasporti del governo Renzi, per alcune vicende di presunta corruzione di persone a lui vicine e perché accusato di aver agevolato la carriera professionale del figlio. Lupi non sarà mai rinviato a giudizio per tale caso.2016. Tocca a Federica Guidi, ministra dello Sviluppo Economico dello stesso governo Renzi, dimettersi in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni in cui si intrattiene con il compagno, indagato per una vicenda relativa allo smaltimento di rifiuti di un impianto Eni di Potenza (la Guidi non era e non è stata, successivamente, nemmeno indagata). Veniamo ai nostri ...