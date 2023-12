Meloni tra Salvini e Metsola | Ma il centrodestra è coeso Anche in Ue

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Al di là delle sfumature dei partiti di maggioranza, che sono una ricchezza, c'è coesione di fondo ed è evidente. Penso che quello che siamo riusciti a fare in Italia si debba in qualche maniera tentare di costruirloin Europa". Giorgiale esorcizza in questo modo, intervenendo di prima mattina a Rtl 102.5, le tensioni che si respirano nella sua maggioranza di governo. La premier si trova stretta tra due fuochi. Da una parte ha un alleato come Matteoche, dopo la convention dell'ultradestra europea di domenica scorsa a Firenze, gioca ad alzare sempre più i toni, in previsione del voto di giugno. Dall'altro lei lavora con l'obiettivo di non rimanere fuori dai giochi della prossima maggioranza europea. Proprio oggi il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha mandato una lettera al Corriere della Sera per ...