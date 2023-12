Meloni | “Salario minimo? Sindacati siano coerenti Di mia vita privata si è parlato senza pietà”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La presidente del Consiglio: "più, accettano contratti da 5 euro". Quanto al centrodestra "è coeso" Dalalla suapassando per la manovra e i migranti. Molti gli argomenti, più o meno caldi, affrontati oggi dalla presidente del Consiglio Giorgiaai microfoni di Rtl 102.5. "La bagarre alla Camera

Altre News in Rete:

Meloni: 'Non diciamo sì a un Patto che non possiamo rispettare'

'Critica il premierato chi faceva i governi nei Palazzi Non abbiamo toccato i poteri del presidente della Repubblica'

La Ue dice sì, Meloni no: niente salario minimo. Duello in aula Il Fatto Quotidiano

Salario minimo, Meloni: «I sindacati siano coerenti. Della mia vita privata si è parlato senza pietà»

Sul salario minimo la premier Giorgia Meloni chiede coerenza ai sindacati. Lo fa parlando in diretta a Non Stop News, su Rtl 102.5: «La bagarre alla Camera Un po' sorrido, M5s, Pd ...

Salario minimo: Meloni, 'sindacati siano più coerenti, accettano contratti da 5 euro'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La bagarre alla Camera sul salario minimo Un po' sorrido: M5S, Pd ci dicono che il salario minimo è l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'h ...