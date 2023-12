Meloni | ' Salario minimo? Sindacati siano coerenti Di mia vita privata si è parlato senza pietà'

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ne ho viste altre impantanate, che non trovano sintesi su niente, e a noi questo non accade', ha detto ancora la premier aggiungendo con un sorriso: 'Leggo ogni giorni di un clima nel governo... di ...

Salario minimo, Meloni: 'Le opposizioni in 10 anni non hanno fatto nulla'. Oggi il voto finale alla Camera

Giorgiasullo scontro in Aula sulminimo "La bagarre alla Camera Un po' sorrido, M5s, Pd ci dicono che ilminimo è l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'...

Voto finale alla Camera sul salario minimo. Meloni a Pd e M5s: “Perché non l’avete fatto… Il Fatto Quotidiano

Scontro a Montecitorio: ritirata la firma sulla proposta di salario minimo

ROMA - Dopo una giornata caotica a Montecitorio, il dibattito sul salario minimo ha ripreso vigore oggi con dichiarazioni di voto e il voto conclusivo. Tuttavia, le opposizioni, che inizialmente aveva ...

Salario minimo: le opposizioni ritirano la firma

Scomparso il riferimento a una retribuzione di 9 euro all’ora (lordi), le opposizioni compatte ritirano il loro appoggio ...