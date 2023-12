Meloni | mia vita ormai è in piazza | se ne è parlato senza pietà

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (askanews) – “Si èa voltedelle mie questioni personali, ma si mette l’elmetto in testa e si combatte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervistata su Rtl 102.5. “Ho due quaderni, uno dove scrivo le cose da fare e le cose che penso e un altro dove scrivo per fissare le cose che mi voglio ricordare di dire, sono diventata un’amanuense a 46 anni, scrivo tutto a mano”, ha raccontatoconversando con l’intervistatore che le ha chiesto: “Ci sono scritti dei segreti?” “Di segreti me ne sono rimasti pochi, la miaè tutta in”, ha replicato ridendo la premier. In chiusura di trasmissione haanche del selfie scattato con il primo ministro indiano ...