Meloni | Conte e lo scontro su… Rambo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La presidente del Consiglio cita il film, il leader del M5S risponde C'ètra Giorgiae Giuseppe. Tra la presidente del Consiglio Giorgiae il leader del M5S, in questi giorni su fronti opposti in particolare sul tema del salario minimo, il botta a risposta a distanza finisce per coinvolgere il