Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali | un arresto nel Sannio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel quadro delle attività di contrasto agli illeciti in materia di vendita di articoli pirotecnici, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno tratto inun quarantenne, residente nel Comune di Santa Croce del(BN), per detenzione illegale di circa una tonnellata di materiale pirotecnico. In particolare, militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Benevento, nel corso di una perquisizione di un negozio di elettrodomestici, rinvenivano, sapientemente occultati in uno spazio adibito a sottotetto ed in altri due locali di proprietà del titolare, circa 600 ordigni esplosivi confezionati artigianalmente e caratterizzati da elevata potenzialità distruttiva, e circa 44.000 artifizi pirotecnici. Il predetto materiale era detenuto senza alcuna autorizzazione per la vendita. Inoltre gli ordigni erano destinati ...