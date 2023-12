Maternità e lavoro | binomio quasi impossibile | la culla vince ancora sulla scrivania

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nel 2022 si sono dimesse più di 44.000 madri. Un dato allarmante, che però è in linea con un fenomeno ben noto nel nostro Paese: lavorare e fare la mamma è untutto in divenire eben lontano dalla realizzazione. Per le più giovani, magari neo assunte, pensare allaun sogno, un’utopia. Per quelle che invece un figlio già lo hanno tornare al proprio impiego è un tetris complicato tra asili, baby sitter e conti da far quadrare. E per le donne che invece stanno per diventare mamme la scelta tra posto die cura dei bambini spesso ricade già in partenza per la seconda opzione. Perché sì, è evidentementeuna scelta, almeno per la maggioranza. Mamme lavoratrici: unancor a ben lontano dalla piena realizzazioneDimissioni ...