Massa retrocesso in Serie B dopo gli errori in Napoli-Inter | ecco quale gara arbitrerà

Ultime notizie - Dopo gli errori in Napoli - Inter , Davidenon è stato fermato ma è stato "" per il prossimo turno, quando arbitrerà una gara di Serie B . Precisamente, è stato designato per Parma - Palermo . Attraverso i propri canali ...

Marini, invece, che era al Var al Maradona, è stato confermato Var per un altro big match: Atalanta-Milan.

L'arbitro Davide Massa di Imperia è stato retrocesso in Serie B dopo al turbolenta partita di domenica scorsa tra il Napoli e l'Inter.