Marotta | «Rinnovo Lautaro Martinez? Negoziamo! Vuole l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha partecipato stasera ai Gazzetta Awards, ritirando un premio destinato a. Il CEO Sport delconferma le trattative con l’argentino per ildel contratto. OBIETTIVO VICINO – Giuseppeconferma la volontà di rendereun pilastro delfutura: «Tenerlo? Certamente sì, anzi stiamo cercando di rinnovare. Per quanto? Al massimo sono cinque anni. Stiamo negoziando, si dice così in questo momento. Però c’è di buono che lui ha grande senso di appartenenza e vorrebbe continuare con noi. Di questi tempi credo che siano qualità non da poco. Un sogno nel cassetto? Si sogna ma non si dice, ma siamo molto contenti dei nostri giocatori».si è anche espresso ...