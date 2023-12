Maria Stella Milani | a teatro e nella vita “Tutto ciò che ci resta” è l’amore

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ha portato a Firenze, all’Istituto francese, (Tout) ce qui (nous) reste, “ciò che ci rimane“. Uno spettacolo sul, sulle varie forme del, su come viviamo, su come lo facciamo morire o nascere dentro di noi. Tre attori in scena – una è lei – scenografie essenziali: due teli di plastica bianca, una moka e un microonde. Musiche che appaiono in rari momenti, ma quando emergono, lasciano il segno: da “Satisfaction” dei Rolling Stones a “Nessun dorma” dalla Tosca di Puccini. Nel finale, “Non, je ne regrette rien” di Edith Piaf travolge gli spettatori fino al lunghissimo applauso. La giovanissima regista: chi èVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...