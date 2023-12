Marco Zechini | chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)escono dallo stesso portone per poi salire sulla macchina di lui e andare al ristorante. I due non si nascondono, ma la showgirl non ha ancora ufficializzato la relazione., chi è ildiA un anno dall’annuncio della fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.