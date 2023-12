Marcia della Pace e della Fraternità | Acli irpine ad Assisi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna delegazione delleparteciperà domenica 10 dicembre 2023 allaad, nella Giornata Internazionale dei Diritti umani, in occasione del 75° AnniversarioDichiarazione Universale del 10 dicembre 1948: una nuovaper fermare le stragi che continuano in tutto il mondo. Conosciamo in anticipo quelle che saranno le critiche di chi ci accusa di essere anime candide che vivono fuori dal mondo, di chi ci accusa di non saper distinguere l’invasore ...