Altre News in Rete:

Il governo Meloni ribadisce il suo 'no' a regole troppo stringenti sul Patto di stabilità

Ciò limiterebbe ulteriormente lo spazio difiscale dei governi nazionali, mettendo in ... le principali sigle sindacali europee hanno in programma per il prossimo 12a Bruxelles una ...

Manovra/ Sindacati: sciopero di medici e veterinari, il 18 dicembre chiusi ambulatori e mercati Sanità24

Ultimo'ora: Manovra: il 18 dicembre in aula al Senato La Svolta

Manovra impantanata. In aula al Senato solo il 18. Il governo ritarda su 4 emendamenti

L’ennesimo rinvio della manovra è l’immagine plastica di un ritardo che può sfociare in uno scenario altrettanto catastrofico, per il governo che aveva annunciato di incassare il via libera del ...

Pro Vita Famiglia lancia una petizione per il generale Roberto Vannacci: la Gazzetta firma e invita a firmare

https://www.provitaefamiglia.it/petizione/no-alla-dittatura-del-pensiero-unico-liberta-di-espressione-per-il-generale-vannacci Avremmo voluto, come Gazzetta, lanciare una petizione a difesa della libe ...