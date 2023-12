Manovra 2024 | approdo in Senato slitta al 18 dicembre | da governo quattro emendamenti

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –a lunedì 18l'in Aula aldella. Lo ha deciso oggi 6la riunione dei capigruppo. Inizialmente la discussione era prevista tra il 12 e il 15. Una data, quella del 18sulla quale però il presidente delIgnazio La Russa ha qualche riserva. "Spero, immagino non troppo ottimisticamente, di iniziare la sessione in Aula lunedì 18– afferma – come avevamo ipotizzato già la settimana scorsa. Poi vediamo, dipende anche dalla responsabilità di tutti, a partire dagli uffici governativi per passare ai nostri". La Russa sottolinea poi che "c'è questa tendenza non nuova. Cambiano i governi, ma le lentezze di certe ...