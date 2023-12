(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –a lunedì 18l'in Aula aldella. Lo ha deciso oggi 6la riunione dei capigruppo. Inizialmente la discussione era prevista tra il 12 e il 15. Una data, quella del 18sulla quale però il presidente delIgnazio La Russa ha qualche riserva. "Spero, immagino non troppo ottimisticamente, di iniziare la sessione in Aula lunedì 18– afferma – come avevamo ipotizzato già la settimana scorsa. Poi vediamo, dipende anche dalla responsabilità di tutti, a partire dagli uffici governativi per passare ai nostri". La Russa sottolinea poi che "c'è questa tendenza non nuova. Cambiano i governi, ma le lentezze di certe ...

Manovra 2024, approdo in Senato slitta al 18 dicembre: da governo quattro emendamenti

...di paese e di società ma qui mancano le correzioni che il governo si è impegnato a fare e - conclude il senatore Pd - dopo oltre un mese di propaganda il re è quasi nudo" Leggi anche, da ...

Manovra. Slitta al 18 dicembre l'approdo in Aula al Senato. Atteso emendamento Governo su taglio pensioni medici e infermieri

Slitta al 18 dicembre l'approdo in Aula al Senato della manovra. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo ... di anzianità entro l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2024”. Per gli altri la ...

