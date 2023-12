Manfredi-De Laurentiis | pace fatta? Cos’è successo tra il presidente e il sindaco

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Aurelio Deè stato premiato ai Gazzetta Awards. Non manca il suo commento suldi Napoli Gaetano. Dopo che ieri sera il Napoli ha fatto man bassa di premi al Gran Galà del Calcio, anche oggi, diversi azzurri sono protagonisti e vincitori di diversi premi. A bordo di una nave da crociera MSC, global partner del Napoli, si stanno svolgendo i Gazzetta Awards per la stagione 2022-2023. Il grande campionato degli azzurri, è valso ancora una volta la vittoria di diversi premi. Il Napoli, infatti, è stato premiato come squadra dell’anno. A ritirare il premio è stato direttamente il patron azzurro, Aurelio De. Gazzetta Awards, Deparla delUn altro premio prestigioso quello che il Napoli riesce a portare a casa. ...