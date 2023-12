Manchester United-Chelsea oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Premier League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la quindicesima giornata di. Sembrava essere un buon momento per lo, poi l’incredibile rimonta subita in Champions contro il Galatasaray e la sconfitta contro il Newcastle hanno gettato di nuovo sconforto sulla squadra di Ten Hag. Ilormai da più di un anno non sembra riuscirsi a smuovere da metà classifica. La sfida è in programma, mercoledì 6 dicembre, alle ore 21:15. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Calcio e insu NOW e Sky Go. SportFace.