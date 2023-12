Maltrattamenti e violenze | Rudy Guede non potrà più avvicinarsi all’ex compagna La solidarietà di Amanda Knox | «Spero le stia lontano»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il 36enne, già condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre del 2007 a Perugia, nonalla ex. La misura cautelare del divieto di avvicinamento al cittadino ivoriano – scarcerato nel giugno scorso dopo circa 13 anni di detenzione – è stata notificata oggi, mercoledì 6 dicembre, su richiesta della Procura di Viterbo. Aè stato anche applicato il braccialetto elettronico. I pubblici ministeri gli contestano i reati di lesioni personali,e violenza. Sulla vicenda è intervenuto anche Raffaele Sollecito – il 38enne assolto insieme addall’accusa di aver partecipato all’omicidio della studentessa inglese – che al Corriere della Sera ha fatto sapere ...