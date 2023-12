Altre News in Rete:

Segnalare problemi e criticità con un dito: arriva Municipium, l'app del Comune di Piacenza - AUDIO

Come siSul sito www.comune.piacenza.it , nonché sui canali social dell'ente, è disponibile un ...in arrivo sul Piacentino, possibili nevicate anche a basse quote Clivense - Piacenza, i ...

VIDEO Maltempo Usa, strade come fiumi in stato Washington - LaPresse LAPRESSE

Maltempo Usa, allarme tornado: oltre mille voli cancellati Sky Tg24

Maltempo Usa, strade come fiumi nello Stato di Washington

(LaPresse) Forti piogge negli Stati Uniti occidentali che hanno provocato allagamenti e danni. Il servizio ferroviario tra Seattle, dove sono ...

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky annulla a sorpresa l’incontro con il Senato Usa. Il monito a Washington: “Senza aiuti rischiamo di perdere”

Da una parte Zelensky che annulla a sorpresa la sua partecipazione ad un incontro virtuale con i senatori americani per perorare la causa degli aiuti all'Ucraina, dall’altra Putin in terra d’Arabia, e ...