Malaga | bergamasca 36enne scomparsa da 11 giorni L’Interpol coinvolta nelle ricerche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Da 11si sono perse le tracce di Roberta Cortesi:, 36 anni, lavorava e viveva a, in Spagna, da due anni. L’avvocato Luca Gambirasio – che assiste la mamma e la sorella della– ha confermato l’interessamento del. Gli ultimi messaggi WhatsApp che Roberta ha inviato alla mamma risalgono a sabato 25 novembre alle 12.20, dopo di che non ha più chiamato o scritto e non ha nemmeno risposto ai messaggi, anche a quelli della sorella Alessandra. Un comportamento che i familiari ritengono anomalo dal momento che Roberta era abituata a telefonare alla madre con frequenza. La famiglia, che vive a Osio Sotto, è convinta che sia successo qualcosa di grave e anche il legale ritiene che sia avvenuto “un evento delittuoso”. ...